Calcio | Pirlo avvisa la Juve | ‘se non battiamo Genoa vittoria su Napoli inutile’

(Di sabato 10 aprile 2021) Torino, 10 apr. – (Adnkronos) –può essere la scossa? “La scossa dovevamo darcela da soli mesi fa. Abbiamo bisogno di dare continuità, non serve a niente aver vinto contro ilse poi non si fa uguale con il”. Lo dice l’allenatore dellantus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia del match con il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Dò consigli tattici e tecnici a @federicochiesa; lui è bravissimo negli spazi e nell'uno contro… - tuttosport : #Juve, prove di un nuovo #Bentancur: la mossa di #Pirlo ?? - romeoagresti : #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'a… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juventus, Pirlo: 'Ora serve continuità. Dybala è pronto, ma domani gioca Kulusevski'. #JuveGenoa #SportMediaset https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Della sfida al Napoli mi hanno convinto lo spirito, l’atteggiamento e la volontà' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo

Contro il Napoli mi hanno soddisfatto spirito, atteggiamento e volontà. Cose che dobbiamo mantenere anche domani ". Altro giro, altra corsa. Dopo il 2 - 1 a Gattuso, la Juve diè chiamata a confermarsi anche nell'impegno casalingo contro il Genoa , in programma alle 15 all'Allianz. " Szczesny torna titolare - ha rivelato il tecnico bianconero in conferenza stampa - ...... rientrato con un gol nel recupero infrasettimanale, madice che non sarà titolare col Genoa: ... Se fa parte della mia idea di? È un giocatore importante, purtroppo non l'ho mai avuto a ...Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese ed ex Juve, parla a Marca dei primi mesi dell’ex compagno Pirlo alla guida dei bianconeri: “È un momento difficile, a maggior ragione dopo 9 anni trascorsi a ...Le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Genoa: "Torna Szczesny, Dybala e Demiral non sono ancora pronti" ...