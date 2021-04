ATP Cagliari, Laslo Djere supera agevolmente Nikoloz Basilashvili e raggiunge Lorenzo Sonego in finale (Di sabato 10 aprile 2021) Laslo Djere ha superato senza grossi problemi Nikoloz Basilashvili nella semifinale dell’ATP di Cagliari 2021. Il tennista serbo ha vinto in poco meno di un’ora con il punteggio di 6-2 6-0. Il tennista numero 57 del ranking ATP affronterà nell’ultimo atto del torneo il nostro Lorenzo Sonego. Avvio di match complicato per il georgiano che già nel terzo game si ritrova sotto di un break (2-1). Djere dal canto suo mostra una grande sicurezza e gestisce bene gli scambi da fondo campo, lasciando poco spazio a tentativi dell’avversario. A rafforzare la supremazia del serbo arriva nel settimo gioco il secondo break che fissa il parziale sul 5-2. L’ultimo turno di servizio per il 25enne nativo di Senta è solo una formalità ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)hato senza grossi probleminella semidell’ATP di2021. Il tennista serbo ha vinto in poco meno di un’ora con il punteggio di 6-2 6-0. Il tennista numero 57 del ranking ATP affronterà nell’ultimo atto del torneo il nostro. Avvio di match complicato per il georgiano che già nel terzo game si ritrova sotto di un break (2-1).dal canto suo mostra una grande sicurezza e gestisce bene gli scambi da fondo campo, lasciando poco spazio a tentativi dell’avversario. A rafforzare la supremazia del serbo arriva nel settimo gioco il secondo break che fissa il parziale sul 5-2. L’ultimo turno di servizio per il 25enne nativo di Senta è solo una formalità ...

