Amazon sconfigge il tentativo di un sindacato in Usa | vince il no

(Di sabato 10 aprile 2021) Alle urne ha vinto il no eesulta, vedendo svanire la minaccia della creazione di unnell’impianto di Bessemer, in Alabama. E in via generale della creazione di un precedente che avrebbe potuto avere un forte impatto sul business di Jeff Bezos. Per i democratici che, direttamente e indirettamente, si erano spesi a favore di uncampione dei diritti dei lavoratori si è trattato di una delusione. Sul voto erano puntati gli occhi dell’America perché l’esito avrebbe potuto avere conseguenze ben al di là del solo Alabama. Dei 3.041 voti circa 1.798 sono stati contrari ale 738 a favore. Circa 505 schede sono state invece contestate e quindi non conteggiate ma, anche se fossero state contate, il risultato non sarebbe cambiato. LEGGI ANCHE –> Come la nascita di un ...

C'è voluto un po' a contare le schede e non è andata bene. A Bessemer Alabama, una battaglia per la sindacalizzazione in un grande hub Amazon descritta come quella di Davide contro Golia, sembra propr ...Amazon si avvia a vincere nell'impianto di Bessemer, in Alabama. Mentre lo spoglio delle schede continua, il colosso di Jeff Bezos ha - secondo indiscrezioni - i voti necessari per aggiudicarsi il ref ...