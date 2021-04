Vaccini tra rinunce e incognite sulla distribuzione: cosa cambia con lo stop di Astrazeneca agli under 60 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si dice fiducioso: “La disponibilità di Vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua” e il trend sta risalendo. “Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi verranno raggiunti”. Il target è quello fissato dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo nel suo Piano Vaccini: arrivare a 500mila iniezioni al giorno. Un ritmo che inizialmente era previsto per metà aprile, ma tra dosi in ritardo e Regioni più lente di altre nelle somministrazioni è slittato a fine mese. Su questo cronoprogramma, però, ora piomba la decisione di raccomandare l’uso di Astrazeneca solo per gli over 60, adottata dal ministero della Salute dopo il verdetto dell’Agenzia europea del farmaco sul nesso causale tra il siero e i casi di trombosi rara. La prima conseguenza, oltre alle inevitabili difficoltà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si dice fiducioso: “La disponibilità dinon è calata, i numeri sono come prima di Pasqua” e il trend sta risalendo. “Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi verranno raggiunti”. Il target è quello fissato dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo nel suo Piano: arrivare a 500mila iniezioni al giorno. Un ritmo che inizialmente era previsto per metà aprile, ma tra dosi in ritardo e Regioni più lente di altre nelle somministrazioni è slittato a fine mese. Su questo cronoprogramma, però, ora piomba la decisione di raccomandare l’uso disolo per gli over 60, adottata dal ministero della Salute dopo il verdetto dell’Agenzia europea del farmaco sul nesso causale tra il siero e i casi di trombosi rara. La prima conseguenza, oltre alle inevitabili difficoltà ...

marcodimaio : Il disagio sociale sempre più forte tra le persone, impone di programmare (compatibilmente con andamento dei… - silvia_sb_ : Tra furbetti, raccomandati, professionisti, gente che “chiamo parenti/amici a fine turno per le dosi avanzate”, vac… - fattoquotidiano : Vaccini, tra ritardi e dubbi su AstraZeneca: così le 500mila iniezioni al giorno restano lontane. A che punto siamo… - ottovanz : RT @marcodimaio: Il disagio sociale sempre più forte tra le persone, impone di programmare (compatibilmente con andamento dei #contagi e #v… - Marinojump : RT @SALDP2: @Corriere Per me unico criterio doveva essere età, se uno vede i dati sui vaccini trova che la seconda fascia più coperta è 50-… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini tra Gelmini: "Parrucchieri ed estetisti aperti entro aprile, tra un mese il resto" ...totale tra regioni, commissario straordinario, Salute e il capo della Protezione civile Curcio". Le riaperture Draghi, la conferenza stampa: "Con che coscienza si salta la fila per i vaccini? Si alle ...

Serbia dispensatrice di vaccino ...che nel suo paese 'si fa molta confusione tra gli investimenti diretti cinesi e quelli che sono invece dei prestiti delle banche cinesi per la costruzione di nuove infrastrutture'. Molti vaccini, ...

Vaccini, tra ritardi e dubbi su AstraZeneca: così le 500mila iniezioni al giorno restano lontane Il Fatto Quotidiano Siero agli anziani: rinunce e caos liste Le Regioni partono ed è subito un flop Aumentano le disdette tra chi è in lista per il vaccino AstraZeneca, che da ieri è raccomandato agli over 60. Ed è caos in diverse Regioni alle prese con la riorganizzazione della macchina vaccinale a ...

Vaccini: il calvario dietro ai begli annunci "Tre settimane fa – spiega –, quando si è aperta la possibilità di vaccinare mia moglie come caregiver di nostra ... Poi sulla pagina Facebook del governatore Eugenio Giani e, tra centinaia di ...

...totaleregioni, commissario straordinario, Salute e il capo della Protezione civile Curcio". Le riaperture Draghi, la conferenza stampa: "Con che coscienza si salta la fila per i? Si alle ......che nel suo paese 'si fa molta confusionegli investimenti diretti cinesi e quelli che sono invece dei prestiti delle banche cinesi per la costruzione di nuove infrastrutture'. Molti, ...Aumentano le disdette tra chi è in lista per il vaccino AstraZeneca, che da ieri è raccomandato agli over 60. Ed è caos in diverse Regioni alle prese con la riorganizzazione della macchina vaccinale a ..."Tre settimane fa – spiega –, quando si è aperta la possibilità di vaccinare mia moglie come caregiver di nostra ... Poi sulla pagina Facebook del governatore Eugenio Giani e, tra centinaia di ...