Vaccini | Farmindustria | ' Produzione sarà a regime entro 2 mesi'

(Di venerdì 9 aprile 2021) 'Dobbiamo avere un po' di pazienza, ma ci siamo. Credo che arriveremo anei prossimi 2con le produzioni, sono stati trovati altri impianti in Europa e non solo'. Lo ha detto Massimo ...

Lo ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente di, facendo il punto sulla produzione per conto terzi deianti - Covid. 'Per quanto riguarda il progetto italiano, l'obiettivo è ...... mentre la presenza di Massimo Scaccabarozzi, presidentee presidente di Janssen Italia, azienda del Gruppo Johnson & Johnson, sarà l'occasione per il punto sui. Arriveranno ...Lo ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, facendo il punto sulla produzione per conto terzi dei vaccini anti-Covid. "Per quanto riguarda il progetto italiano, l'obiettivo è avere ...Incontro tra il leader della Lega e il premier sulle riaperture. Giorgetti: "Il governo intenzionato a valutare i dati del Cts" ...