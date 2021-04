Vaccini, arriva la nuova ordinanza: dopo over 80 e categorie fragili, ora la priorità va a tutti gli anziani (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Commissario straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha firmato una nuova ordinanza che riscrive i criteri di priorità per accedere ai Vaccini: prima gli over 80 e le persone indicate nelle categorie fragili. dopo di loro la priorità va alle persone di età compresa tra «70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni». Le altre categorie che rimangono prioritarie per la vaccinazione contro il Coronavirus sono prima di tutto quella degli gli operatori sanitari e poi tutte quelle definite dal Piano nazionale per i Vaccini. Chi ha già iniziato il ciclo di vaccinazioni però può concluderlo, anche se non rientra nei nuovi criteri. Nell’ordinanza si ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Commissario straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha firmato unache riscrive i criteri diper accedere ai: prima gli80 e le persone indicate nelledi loro lava alle persone di età compresa tra «70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni». Le altreche rimangono prioritarie per la vaccinazione contro il Coronavirus sono prima di tutto quella degli gli operatori sanitari e poi tutte quelle definite dal Piano nazionale per i. Chi ha già iniziato il ciclo di vaccinazioni però può concluderlo, anche se non rientra nei nuovi criteri. Nell’si ...

