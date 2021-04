Una Vita, anticipazioni 10 aprile: Bellita sviene per strada, Emilio chiede a Cinta di sposarlo (Di venerdì 9 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 10 aprile: ecco come continuerà la telenovela spagnola. Una Vita, anticipazioni: Bellita sta male Bellita sta sempre peggio a causa di Margarita e arriva a svenire per strada. La soccorrono la stessa finta amica e Lolita, perché il mancamento avviene davanti alla sua bottega. Nel frattempo lo spettacolo con protagonista José ha avuto ottime critiche e la moglie gli ha raccomandato di non vantarsi troppo (questo piccolo spoiler su Bellita e José riguarda la puntata di oggi). Ursula si reca da Andrade, ma qualcosa va storto Ursula si reca in carcere a trovare Andrade e riesce a stringere un patto con lui per sapere i segreti di Santiago ed uccidere Felipe. Tuttavia una guardia di Velasco vede tutto, informa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 aprile 2021) Una10: ecco come continuerà la telenovela spagnola. Unasta malesta sempre peggio a causa di Margarita e arriva a svenire per. La soccorrono la stessa finta amica e Lolita, perché il mancamento avviene davanti alla sua bottega. Nel frattempo lo spettacolo con protagonista José ha avuto ottime critiche e la moglie gli ha raccomandato di non vantarsi troppo (questo piccolo spoiler sue José riguarda la puntata di oggi). Ursula si reca da Andrade, ma qualcosa va storto Ursula si reca in carcere a trovare Andrade e riesce a stringere un patto con lui per sapere i segreti di Santiago ed uccidere Felipe. Tuttavia una guardia di Velasco vede tutto, informa ...

