Udinese, Gotti: “Quando diciamo di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta” (Di venerdì 9 aprile 2021) L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per presentare la partita di domani contro il Torino. Queste le sue parole: "So di avere una squadra che vuole ricominciare a fare punti. Quando gli allenatori dicono di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta, ma un concetto: l’idea di focalizzare tutta l’attenzione su un unico obiettivo specifico, senza altri secondi pensieri che alla fine portano più uno svantaggio che un vantaggio. pensare al Torino è dunque il nostro compito. Sarà una partita importante per il nostro campionato. Non so se sarà una patita bloccata, ma sicuramente difficile sia per noi che per loro".Gotti sulle condizioni ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) L'allenatore dell'Lucaè intervenuto ai microfoni diTv per presentare la partita di domani contro il Torino. Queste le sue parole: "So di avere una squadra che vuole ricominciare a fare punti.gli allenatori dicono dia unapernon è una, ma un concetto: l’idea di focalizzare tutta l’attenzione su un unico obiettivo specifico, senza altri secondi pensieri che alla fine portano più uno svantaggio che un vantaggio.al Torino è dunque il nostro compito. Sarà una partita importante per il nostro campionato. Non so se sarà una patita bloccata, ma sicuramente difficile sia per noi che per loro".sulle condizioni ...

Advertising

ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Quando diciamo di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta' -… - Toro_News : ? | CONVOCATI I 23 nomi della lista di #Gotti per #UdineseTorino. Alcune assenze eccellenti, soprattutto in attacco… - calciodangolo_ : #UdineseTorino, i convocati di #Gotti: ancora out #Deulofeu, #Nuytinck in lista - Toro_News : ?? | CONFERENZA STAMPA Le parole della vigilia di Luca #Gotti, domani c'è #UdineseTorino. 'Non so se sarà una patita… - Udinese_1896 : I bianconeri convocati da Mister Gotti per #UdineseTorino ?? Squad list ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #SerieATIM… -