Tommaso Stanzani ospite a Verissimo: Tommaso Zorzi lascia un commento che non passa inosservato (Di venerdì 9 aprile 2021) Il commento di Tommaso Zorzi L'eliminazione di Tommaso Stanzani da a l serale di Amici 20 è ancora al centro delle polemiche. L'uscita del ballerino, avvenuta nel corso della terza puntata del talent show, ha lasciato di stucco molti e ha generato numerose proteste. Non è infatti un caso che Tommaso sarà il primo concorrente L'articolo proviene da Novella 2000.

