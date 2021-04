Schneider Electric: nuova generazione dei quadri di bassa tensione Okken™ per applicazioni a elevate peformance (Di venerdì 9 aprile 2021) (9 aprile 2021) - • Schneider Electric presenta la nuova generazione di quadri BT Okken™ con funzionalità di sicurezza evolute, tra cui una soluzione per il monitoraggio termico in real time • Un nuovo look & feel per una migliore ed ergonomica esperienza d'uso • Abilitati alla connettività wireless IoT, per accedere in modo rapido e veloce ovunque e in qualunque momento Stezzano (BG) 9 aprile 2021 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, presenta la nuova generazione del quadro di bassa tensione Okken™ - una soluzione allo stato dell'arte che risponde all'esigenza di assoluta sicurezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) (9 aprile 2021) - •presenta ladiBTcon funzionalità di sicurezza evolute, tra cui una soluzione per il monitoraggio termico in real time • Un nuovo look & feel per una migliore ed ergonomica esperienza d'uso • Abilitati alla connettività wireless IoT, per accedere in modo rapido e veloce ovunque e in qualunque momento Stezzano (BG) 9 aprile 2021 –, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, presenta ladel quadro di- una soluzione allo stato dell'arte che risponde all'esigenza di assoluta sicurezza ...

Advertising

FellerAg : fellerLYnk è più di un #KNX-Gateway o di un pannello grafico. #fellerLYnk è una piattaforma connected home estremam… - FellerAg : Alla velocità della luce Con il #EASYNET modulo di raccordo S-One Duplex F-3000, è possibile realizzare connes- si… - SchneiderSwiss : RT @FellerAg: STANDARDdue: Il classico del design ???? svizzero è pronto per il futuro e unisce un’identità inconfondibile con i vantaggi del… - FellerAg : STANDARDdue: Il classico del design ???? svizzero è pronto per il futuro e unisce un’identità inconfondibile con i va… - FellerAg : Grazie al collegamento WLAN, Feller zeptrionAIR regala una flessibilità mai vista prima per la gestione e l’automaz… -