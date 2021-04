Salvini: Omicidio Solano, giustizia è fatta. Chiuso il Cara di Mineo (Di venerdì 9 aprile 2021) – “giustizia è fatta: anche in Appello è stato confermato l’ergastolo per l’immigrato che uccise con violenza inaudita una coppia di pensionati a Palagonia, nell’agosto 2015. Era un ospite del Cara di Mineo: siamo orgogliosi per aver Chiuso quel centro di delinquenti. Un abbraccio affettuoso alla famiglia Solano”. Lo dice Matteo Salvini in un comunicato stampa diffuso dalla Lega. Poco più tardi il leader della Lega ha telefonato alle figlie delle vittime Vincenzo e Mercedes Solano e ha espresso vicinanza. Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) – “: anche in Appello è stato confermato l’ergastolo per l’immigrato che uccise con violenza inaudita una coppia di pensionati a Palagonia, nell’agosto 2015. Era un ospite deldi: siamo orgogliosi per averquel centro di delinquenti. Un abbraccio affettuoso alla famiglia”. Lo dice Matteoin un comunicato stampa diffuso dalla Lega. Poco più tardi il leader della Lega ha telefonato alle figlie delle vittime Vincenzo e Mercedese ha espresso vicinanza.

Advertising

MakeDavero : RT @bianca_cappa: Quindi per questa bestia immonda e i suoi anche l’uxoricidio non sarebbe una forma aggravata di omicidio. Quanto tempi do… - dukana2 : RT @dukana2: Omicidio #DavidRossi ??una nuova pista porta ai fondi di #Mps (Banca della #Massoneria) ??alla #Lega #Salvini #49milioni... http… - paolorm2012 : RT @dukana2: Omicidio #DavidRossi ??una nuova pista porta ai fondi di #Mps (Banca della #Massoneria) ??alla #Lega #Salvini #49milioni... http… - bianca_cappa : Quindi per questa bestia immonda e i suoi anche l’uxoricidio non sarebbe una forma aggravata di omicidio. Quanto te… - ADeborahF : RT @dukana2: Omicidio #DavidRossi ??una nuova pista porta ai fondi di #Mps (Banca della #Massoneria) ??alla #Lega #Salvini #49milioni... http… -