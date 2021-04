Più di settecento morti. Corona virus: Italia, 536361 attualmente positivi a test (-7969 in un giorno) con 113579 decessi (718) e 3086586 guariti (26175). Totale di 3736526 casi (18938) Dati della protezione civile: effettuati 362973 tamponi. Daniele De Rossi ricoverato (Di venerdì 9 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Daniele De Rossi, ex centrocampisra della nazionale di calcio e della Roma, è stato ricoverato allo “Spallanzani” a scopo precauzionale, causa Corona virus. L'articolo Più di settecento morti. Corona virus: Italia, 536361 attualmente positivi a test (-7969 in un giorno) con 113579 decessi (718) e 3086586 guariti (26175). ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimentoDe, ex centrocampisranazionale di calcio eRoma, è statoallo “Spallanzani” a scopo precauzionale, causa. L'articolo Più di(-in un) con(718) e). ...

Ultime Notizie dalla rete : Più settecento Saint Vincent, eruzione del vulcano: evacuata isola dei Caraibi. Navi da crociera in soccorso, ma solo ai vaccinati La sua più grande eruzione, nel 1902, uccise più di mille persone. L'isola di Saint Vincent si ...L'isola è stata oggetto di una disputa territoriale tra Francia e Regno Unito nel corso del Settecento ...

Festival dei Due Mondi, presentato il cartellone della 64esima edizione: 60 spettacoli in 17 giorni. Coinvolti 500 artisti ... nell'ambito delle iniziative del Festival di Spoleto per i settecento anni dalla morte di Dante ... Colapesce e Dimartino (9 luglio, Piazza Duomo), esponenti del cantautorato indie siciliano, più che ...

