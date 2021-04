“Pagava minori per avere rapporti sessuali con lui” | arrestato parroco nel Casertano

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 9 aprile 2021) .don Gianfranco Roncone, l’exdi Presenzano, in provincia di Caserta, con l’accusa di “induzione alla prostituzione”. Per la Procura avrebbe pagato deipercon lui. Il sacerdote era stato sospeso dalla Curia lo scorso Natale, dopo la comunicazione dell’avvio dell’indagine. Don Roncone è attualmente ai domiciliari ed ha respinto ogni accusa. “Induzione alla prostituzione”, è la pesante accusa che pende su don Gianfranco Roncone, l’exdi Presenzano, in provincia di Caserta, sospeso dalla Curia alla Vigilia dello scorso Natale dopo l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti per abusiai danni di. Don Roncone negli scorsi giorni è stato...