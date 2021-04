NEO: The World Ends With You ha una data di uscita e arriverà anche su PC (Di venerdì 9 aprile 2021) Moltissimi giocatori hanno amato il cult JRPG The World Ends With You ed stata una piacevole sorpresa per i fan l'annuncio del sequel NEO: The World Ends With You. Ebbene, il titolo ha ora una data di uscita. L'ultimo trailer arriva quasi sei mesi dopo la rivelazione iniziale del sequel e offre un primo sguardo ai personaggi, così come al suo cast vocale inglese e alla trama. I giocatori assumeranno il ruolo di Rindo mentre tentano di scoprire i misteri dietro il gioco a cui sono stati costretti a prendere parte. L'originale The World Ends With You è stato pubblicato per la prima volta su Nintendo DS nel 2007. L'action-RPG ha avuto un buon successo, ma non sembrava esserci alcun segnale per un sequel. ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021) Moltissimi giocatori hanno amato il cult JRPG TheYou ed stata una piacevole sorpresa per i fan l'annuncio del sequel NEO: TheYou. Ebbene, il titolo ha ora unadi. L'ultimo trailer arriva quasi sei mesi dopo la rivelazione iniziale del sequel e offre un primo sguardo ai personaggi, così come al suo cast vocale inglese e alla trama. I giocatori assumeranno il ruolo di Rindo mentre tentano di scoprire i misteri dietro il gioco a cui sono stati costretti a prendere parte. L'originale TheYou è stato pubblicato per la prima volta su Nintendo DS nel 2007. L'action-RPG ha avuto un buon successo, ma non sembrava esserci alcun segnale per un sequel. ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #NEOTheWorldEndsWithYou ha una data di uscita. Annunciata anche la versione #PC. - ThePixelSword : RT @NintendoHall: NEO: The World Ends with You, svelata la data di uscita sui Nintendo Switch europei - GreenIndieBot : RT @NintendoHall: NEO: The World Ends with You, svelata la data di uscita sui Nintendo Switch europei - PrincessDaisyU1 : RT @NintendoHall: NEO: The World Ends with You, svelata la data di uscita sui Nintendo Switch europei - Eurogamer_it : #NEOTheWorldEndsWithYou ha una data di uscita. Annunciata anche la versione #PC. -