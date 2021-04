Muore a 99 anni il Principe Filippo: Buckingham Palace annuncia 8 giorni di lutto nazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) A due mesi e un giorno dal centesimo compleanno, è morto Filippo di Edimburgo, Principe consorte, “dopo una vita dedicata alla Regina e al Paese” (come scrive il Daily Star, annunciando la breaking news). Nato a Corfù (in Grecia) il 10 giugno 1921, il marito della regina Elisabetta II è morto. Da tempo le sue condizioni di salute erano quantomeno precarie. Solo due mesi fa (era il 16 febbraio) il Principe Filippo era stato ricoverato presso il King Edward VII Hospital di Londra. In quell’occasione un portavoce della Casa Reale aveva dichiarato: “Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. L’ammissione del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male. Il Duca ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 aprile 2021) A due mesi e un giorno dal centesimo compleanno, è mortodi Edimburgo,consorte, “dopo una vita dedicata alla Regina e al Paese” (come scrive il Daily Star,ndo la breaking news). Nato a Corfù (in Grecia) il 10 giugno 1921, il marito della regina Elisabetta II è morto. Da tempo le sue condizioni di salute erano quantomeno precarie. Solo due mesi fa (era il 16 febbraio) ilera stato ricoverato presso il King Edward VII Hospital di Londra. In quell’occasione un portavoce della Casa Reale aveva dichiarato: “Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. L’ammissione del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male. Il Duca ...

Advertising

RaiCultura : Il #5aprile 1994 muore Kurt #Cobain, a soli 27 anni. #CondividiLaCultura #Musica - 011blaze : Filippo di Edimburgo che muore a 99 anni a due mesi dal secolo di vita è la metafora perfetta per la mia vita non concludo mai un cazzo - talentosprecato : RT @purtroppo: Il principe Filippo che muore a 99,9 anni è l'idolo di tutti gli inconcludenti come me. - FioraniEleonora : RT @swanvrose: il principe filippo che muore poco prima di compiere 100 anni un po’ come quando prendi 29/30 ad un esame - emmaishome : il principe filippo che muore a due mesi dai 100 anni è la definizione del mai na gioia -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Colto da malore in casa: giovane studente muore davanti alla compagna A perdere la vita un ragazzo libanese di 22 anni che si era trasferito in Italia per studiare. ... Leggi anche > Urta i cavi dell'alta tensione mentre lavora: operaio muore tragicamente Cagliari, ...

Borgo Grappa, disabile intrappolata in incendio di casa: muore intossicata Tragedia a Borgo Grappa , località nel comune di Latina ai confini con quello di Sabaudia, dove la mattina di venerdì 9 aprile una signora di 62 anni è morta per intossicazione a seguito dell 'incendio del proprio appartamento in via Golfo degli Aranci . La donna, invalida , era sola a casa in quel momento, e non è riuscita a trovare scampo ...

Muore a 40 anni per una polmonite fulminante Il Tirreno Frontale fra due Mercedes sulla San Vitale, muore un uomo di 46 anni Incidente mortale verso le 20.40 dell'8 aprile sulla via San Vitale. A scontrarsi frontalmente, ad andatura veloce, sono state due MercedesI ...

Coronavirus, ancora un lutto nel napoletano: muore il Carabiniere Carmine CASTELLAMMARE DI STABIA/GRAGNANO – Lutto nel napoletano per la morte di un carabiniere. Castellammare di Stabia piange infatti Carmine La Falce, 57 anni, deceduto a causa del Coronavirus. L’uomo è mor ...

A perdere la vita un ragazzo libanese di 22che si era trasferito in Italia per studiare. ... Leggi anche > Urta i cavi dell'alta tensione mentre lavora: operaiotragicamente Cagliari, ...Tragedia a Borgo Grappa , località nel comune di Latina ai confini con quello di Sabaudia, dove la mattina di venerdì 9 aprile una signora di 62è morta per intossicazione a seguito dell 'incendio del proprio appartamento in via Golfo degli Aranci . La donna, invalida , era sola a casa in quel momento, e non è riuscita a trovare scampo ...Incidente mortale verso le 20.40 dell'8 aprile sulla via San Vitale. A scontrarsi frontalmente, ad andatura veloce, sono state due MercedesI ...CASTELLAMMARE DI STABIA/GRAGNANO – Lutto nel napoletano per la morte di un carabiniere. Castellammare di Stabia piange infatti Carmine La Falce, 57 anni, deceduto a causa del Coronavirus. L’uomo è mor ...