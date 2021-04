Lunedì al via Belt and Road Exhibition con Rutelli, Giani e Li Junhua (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Da secoli la Via della Seta favorisce l’interscambio non solo di merci, ma anche di cultura, idee e conoscenze. Una rete commerciale millenaria tra Oriente e Occidente che non potrà essere interrotta da scenari e condizioni transitorie. Poiché si tratta di un processo di globalizzazione consapevole, che guarda a un futuro condiviso”. Lo dichiara il presidente dell’Istituto Italiano Obor, Michele de Gasperis, a poche ore dall’avvio della ‘Belt and Road Exhibition 2021 – Digital Edition’, in corso da Lunedì 12 a giovedì 15 aprile.Il presidente aprirà la cerimonia di inaugurazione di Lunedì, alla quale interverrannoFrancesco Rutelli, il Presidente del Forum Culturale Italia Cina, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana ospite d’onore ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Da secoli la Via della Seta favorisce l’interscambio non solo di merci, ma anche di cultura, idee e conoscenze. Una rete commerciale millenaria tra Oriente e Occidente che non potrà essere interrotta da scenari e condizioni transitorie. Poiché si tratta di un processo di globalizzazione consapevole, che guarda a un futuro condiviso”. Lo dichiara il presidente dell’Istituto Italiano Obor, Michele de Gasperis, a poche ore dall’avvio della ‘and2021 – Digital Edition’, in corso da12 a giovedì 15 aprile.Il presidente aprirà la cerimonia di inaugurazione di, alla quale interverrannoFrancesco, il Presidente del Forum Culturale Italia Cina, Eugenio, Presidente della Regione Toscana ospite d’onore ...

