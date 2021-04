L'ordinanza di Figliuolo, sui vaccini priorità agli over 80 e alle persone fragili (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, in coordinamento con il ministero della Salute, ha firmato l'ordinanza con la quale vengono fissate le categorie di priorità nella campagna vaccinale. priorità a over 80 e persone fragili, poi familiari conviventi, caregiver e a seguire gli over 70 e 60 “?In linea con il piano nazionale del ministero della Salute approvato con decreto 12 marzo 2021”, si legge nell'ordinanza, la vaccinazione rispetta “il seguente ordine di priorità: persone di età superiore agli 80 anni; persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo, in coordinamento con il ministero della Salute, ha firmato l'con la quale vengono fissate le categorie dinella campagna vaccinale.80 e, poi familiari conviventi, caregiver e a seguire gli70 e 60 “?In linea con il piano nazionale del ministero della Salute approvato con decreto 12 marzo 2021”, si legge nell', la vaccinazione rispetta “il seguente ordine didi età superiore80 anni;con elevatatà e, ove previsto dspecifiche ...

