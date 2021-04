LIVE Unics Kazan-Virtus Bologna 0-0, EuroCup basket in DIRETTA: inizia gara-2 delle semifinali alla Basket-Hall Arena! (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pajola arma la mano di Ricci che però sbaglia dall’arco, 7’46” sul cronometro del primo quarto. Fallo speso da Tessitori sulla partenza di Canaan. 3-2 Tripla dall’angolo di Canaan. 0-2 Penetrazione di Milos Teodosic. Tripla sbagliata da Theodore sul primo attacco della partita. GIU’ IL GETTONE, inizia gara-2! 17.58 I QUINTETTI, Unics Kazan: Canaan, Holland, Morgan, Theodore, White; Virtus Bologna: Pajola, Ricci, Teodosic, Weems, Tessitori. 17.55 Cinque minuti alla palla a due del match, in corso la presentazione delle due squadre alla Basket-Hall Arena di Kazan. 17.50 ARBITRI: ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPajola arma la mano di Ricci che però sbaglia dall’arco, 7’46” sul cronometro del primo quarto. Fallo speso da Tessitori sulla partenza di Canaan. 3-2 Tripla dall’angolo di Canaan. 0-2 Penetrazione di Milos Teodosic. Tripla sbagliata da Theodore sul primo attacco della partita. GIU’ IL GETTONE,-2! 17.58 I QUINTETTI,: Canaan, Holland, Morgan, Theodore, White;: Pajola, Ricci, Teodosic, Weems, Tessitori. 17.55 Cinque minutia due del match, in corso la presentazionedue squadreArena di. 17.50 ARBITRI: ...

mariocastelli : RT @Eurosport_IT: It's game time! ??? Gara 2 delle semifinali di EuroCup tra Unics Kazan e #Virtus Bologna LIVE e on-demand su https://t.co… - Eurosport_IT : It's game time! ??? Gara 2 delle semifinali di EuroCup tra Unics Kazan e #Virtus Bologna LIVE e on-demand su… - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 64-64 EuroCup in DIRETTA: ultimi cinque minuti da brividi in gara-! - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 80-76 EuroCup in DIRETTA: Teodosic è magistrale, gara-1 è bianconera! - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 80-76 EuroCup in DIRETTA: Teodosic è magistrale gara-1 è bianconera! - #Virtus… -