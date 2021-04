LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: Lodo e Vicino e il quattro di coppia in semifinale! Soares agguanta la finale (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: L’Olanda vince l’ultima batteria con un crono molto simile a quello degli azzurri, davanti a Norvegia e Francia 13.46: Successo dell’Estonia davanti a Russia e Lituania nella seconda batteria del quattro di coppia maschile 13.42: Bel successo della barca azzurra che rifila tre secondi ai britannici che chiudono al secondo posto e ai polacchi, terzi 13.40: Azzurri nettamente in testa a metà gara 13.38: Ci sono Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili al via della prima batteria del quattro di coppia maschile 13.38: La Germania vince la seconda batteria del quattro di coppia femminile e si qualifica per la finale, le altre imbarcazioni vanno ai ripescaggi 13.33: terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51: L’Olanda vince l’ultima batteria con un crono molto simile a quello degli azzurri, davanti a Norvegia e Francia 13.46: Successo dell’Estonia davanti a Russia e Lituania nella seconda batteria deldimaschile 13.42: Bel successo della barca azzurra che rifila tre secondi ai britannici che chiudono al secondo posto e ai polacchi, terzi 13.40: Azzurri nettamente in testa a metà gara 13.38: Ci sono Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili al via della prima batteria deldimaschile 13.38: La Germania vince la seconda batteria deldifemminile e si qualifica per la, le altre imbarcazioni vanno ai ripescaggi 13.33: terzo ...

