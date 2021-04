Lecce, Corini e l’obiettivo Serie A: “Mancano 14 punti. Contro la Spal in campo con il giusto atteggiamento” (Di venerdì 9 aprile 2021) Scalda i motori il Lecce.Giornata di vigilia per il Lecce che, domani, affronterà la Spal in uno sContro d'alta classifica in vista del rush finale di campionato. A fare il punto in casa giallorossa è il tecnico della compagine pugliese, Eugenio Corini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara. “La squadra sta bene e a Pisa lo ha dimostrato. Non abbiamo sofferto situazioni particolari nel primo tempo e nella ripresa abbiamo fatto molto bene sotto tutti i punti di vista. Il Pisa aveva perso solo una volta in casa e noi abbiamo fatto una grande prestazione. Promozione? Se facciamo 14 punti siamo in A matematicamente, nessuno potrebbe prenderci e questo vuol dire vincerne quattro e pareggiarne due. Dobbiamo concentrarci su questo, abbiamo messo un piede ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Scalda i motori il.Giornata di vigilia per ilche, domani, affronterà lain uno sd'alta classifica in vista del rush finale di campionato. A fare il punto in casa giallorossa è il tecnico della compagine pugliese, Eugenio, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara. “La squadra sta bene e a Pisa lo ha dimostrato. Non abbiamo sofferto situazioni particolari nel primo tempo e nella ripresa abbiamo fatto molto bene sotto tutti idi vista. Il Pisa aveva perso solo una volta in casa e noi abbiamo fatto una grande prestazione. Promozione? Se facciamo 14siamo in A matematicamente, nessuno potrebbe prenderci e questo vuol dire vincerne quattro e pareggiarne due. Dobbiamo concentrarci su questo, abbiamo messo un piede ...

