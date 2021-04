Le sneakers di Elodie perfette per la Primavera 2021

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ancheè pronta ad affrontare lanel modo più glamour possibile. Dopo aver conquistato il palco dell’Ariston come co-conduttrice al fianco di Amadeus,suggerisce il perfetto paio dida calzare questa. La cantante di Guaranà ha scelto un paio di scarpe dalle influenze anni ’80-’90 (perfettamente in linea con le tendenze della moda calzature/Estate) che portano la firma di Puma. Dal brand sportivo,ha scelto un paio diblack&white che catturano immediatamente l’attenzione per la suola voluminosa. Le scarpe indossate dasono infatti la nuova versione delleMayze di Puma, che restano fedeli al design originale ma ...