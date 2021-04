Isola dei famosi: Jeda, fidanzato di Vera Gemma, diventa concorrente? La risposta (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Isola dei famosi 2021 vede spesso fra i suoi ospiti in studio Jeda, il fidanzato giovanissimo di Vera Gemma. Ilary Blasi lo coinvolge continuamente in alcuni divertenti siparietti e il ragazzo si sta facendo conoscere per la sua semplicità; qualcuno però ritiene che Jeda sarà prossimamente parte integrante del cast dell’Isola. Ma è vero? Leggi... Leggi su donnapop (Di venerdì 9 aprile 2021) L’dei2021 vede spesso fra i suoi ospiti in studio, ilgiovanissimo di. Ilary Blasi lo coinvolge continuamente in alcuni divertenti siparietti e il ragazzo si sta facendo conoscere per la sua semplicità; qualcuno però ritiene chesarà prossimamente parte integrante del cast dell’. Ma è vero? Leggi...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Daniela Martani accusa la produzione del reality: ecco perché #danielamartani #isoladeifamosi… - 95_addicted : RT @darkap89: Boom per il ritorno dell'Isola dei Famosi in Spagna: su Telecinco la prima di Supervivientes ha registrato 2.815.000 spettato… -