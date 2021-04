Il libro di Margherita Geraci “Leviathan. La prima legge” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Leviathan. La prima legge” di Margherita Geraci è il primo volume di una saga distopica ambientata in Italia, che racconta un’avventurosa storia di amicizia, di amore e di coraggio. Tutto ha inizio quando la protagonista, Alice, perde la sua famiglia in un incidente stradale a causa dello scoppio di una mina anticarro. Unica sopravvissuta, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naila di Mondo 9 tra sabbie tossiche e metallo letale Le 100 bandiere che raccontano il mondo Tim Marshall Il quadro segreto di Leonardo di Fabio Delizzos Pordenonelegge registra numeri record Nuovo Museo della Filosofia a Milano Midnight Sun dal 4 agosto in libreria Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 9 aprile 2021) “. La” diè il primo volume di una saga distopica ambientata in Italia, che racconta un’avventurosa storia di amicizia, di amore e di coraggio. Tutto ha inizio quando la protagonista, Alice, perde la sua famiglia in un incidente stradale a causa dello scoppio di una mina anticarro. Unica sopravvissuta, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naila di Mondo 9 tra sabbie tossiche e metallo letale Le 100 bandiere che raccontano il mondo Tim Marshall Il quadro segreto di Leonardo di Fabio Delizzos Pordenoneregistra numeri record Nuovo Museo della Filosofia a Milano Midnight Sun dal 4 agosto in libreria

Advertising

FlipRuth : RT @OrtaGuida: La #montagna vera Salutate l'alpigiana Margherita! Anno 1981. I coniugi Rigoli.. Valgrande Dal libro Gente e Luoghi del… - OrtaGuida : La #montagna vera Salutate l'alpigiana Margherita! Anno 1981. I coniugi Rigoli.. Valgrande Dal libro Gente e L… - malunelou : RT @sublimehar: io: “non sono pronta a soffrire per il libro” margherita in tutta risposta mi manda un audio di 27 secondi dove ripete so… - sublimehar : io: “non sono pronta a soffrire per il libro” margherita in tutta risposta mi manda un audio di 27 secondi dove r… - ScrivoCanzoni : @cmpltalouest Ma figurati ?? io neanche ci ho lavorato a quel programma, tu però sembri un filo frustrata, sai cosa?… -