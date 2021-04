Hugh Jackman, anche Wolverine fa il vaccino (Di venerdì 9 aprile 2021) Hugh Jackman, tramite un post su Instagram ha dato l’esempio a tutti suoi followers. Ha infatti pubblicato diverse foto mentre, posando in stile Wolverine, l’infermiere gli iniettava il vaccino. In didascalia ha spiegato quanto sia importante vaccinarsi e ha chiesto che tutti si vaccinino. Hugh Jackman, i poteri di Wolverine non bastano contro il COVID Hugh Jackman ha condiviso una foto che lo ritrae mentre riceve il vaccino e nella quale posa in stile Wolverine. L’attore australiano, interprete di Wolverine in tutta la saga degli X-Men, ha voluto per primo dare l’esempio per poi invitare tutti i suoi fan a farsi vaccinare contro il COVID-19. La didascalia delle foto del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021), tramite un post su Instagram ha dato l’esempio a tutti suoi followers. Ha infatti pubblicato diverse foto mentre, posando in stile, l’infermiere gli iniettava il. In didascalia ha spiegato quanto sia importante vaccinarsi e ha chiesto che tutti si vaccinino., i poteri dinon bastano contro il COVIDha condiviso una foto che lo ritrae mentre riceve ile nella quale posa in stile. L’attore australiano, interprete diin tutta la saga degli X-Men, ha voluto per primo dare l’esempio per poi invitare tutti i suoi fan a farsi vaccinare contro il COVID-19. La didascalia delle foto del ...

