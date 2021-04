golf, Rose vola in testa al Masters (Di venerdì 9 aprile 2021) Un percorso duro e difficile da domanre quello che ha accolto i giocatori all'85° Masters. Il percorso dell'Augusta National non ha fatto sconti con fondo compatto e green velocissimi. Solo in 12 sono ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Un percorso duro e difficile da domanre quello che ha accolto i giocatori all'85°. Il percorso dell'Augusta National non ha fatto sconti con fondo compatto e green velocissimi. Solo in 12 sono ...

Advertising

CatelliRossella : The Masters: al via il secondo giro, Rose in campo - ANSA Golf - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, The Masters: al via il secondo giro, Rose in campo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf, The Masters: al via il secondo giro, Rose in campo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, The Masters: al via il secondo giro, Rose in campo - apetrazzuolo : Golf, The Masters: al via il secondo giro, Rose in campo -