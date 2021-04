Fisco | ripartono le notifiche di accertamenti e avvisi bonari | le regole

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 aprile 2021) Riparte l’attività di notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate, con priorità agliammessi alla definizione agevolata disposta dal decreto Sostegni. Il provvedimento 88314 del 6 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate fissa i criteri per l’invio degli atti emessi entro fine 2020, in modo da distribuire le attività in un arco temporale più ampio, al fine di rendere più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati. In particolare detta i tempi sulla ripresa delle attività di notifica di atti di accertamento e degli altri controlli sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA sospesi fino allo scorso 31 dicembre 2020. L’obiettivo è quello di distribuire le“possibilmente in modalità pressoché uniforme” e a seguire “prioritariamente l’ordine di emissione”. Tutti gli atti e ...