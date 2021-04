Filippi: “Rauti prima punta, non ho convocato Saraniti per una ragione. Vibonese? Gara ricca di insidie” (Di venerdì 9 aprile 2021) Un giorno e sarà Palermo-Vibonese.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Saraniti vice Lucca? Andrea non è stato convocato per scelta tecnica, abbiamo diverse soluzioni. Ho bisogno di gente ultra-motivata e propositiva che dia il massimo per tutto il gruppo. Non è una motivazione disciplinare ma ripeto tecnica, non per l'atteggiamento di mercoledì. Vibonese? È una squadra che sa soffrire e riparte molto bene, ha dei giocatori importanti e di qualità in mezzo al campo. È stata costruita per un determinato sistema di gioco, ha dei calciatori che potrebbero risolvere la Gara con una giocata. Una Gara ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Un giorno e sarà Palermo-.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Giacomoha rilasciato le seguenti dichiarazioni."vice Lucca? Andrea non è statoper scelta tecnica, abbiamo diverse soluzioni. Ho bisogno di gente ultra-motivata e propositiva che dia il massimo per tutto il gruppo. Non è una motivazione disciplinare ma ripeto tecnica, non per l'atteggiamento di mercoledì.? È una squadra che sa soffrire e riparte molto bene, ha dei giocatori importanti e di qualità in mezzo al campo. È stata costruita per un determinato sistema di gioco, ha dei calciatori che potrebbero risolvere lacon una giocata. Una...

