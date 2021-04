De Luca | “Ospedali reggono ma Campania in zona rossa | Rt parametro demenziale”

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) NAPOLI – “Alcuni dei criteri del Cts sono demenziali”. Così il presidente della Regione Campania in una diretta Facebook. “I due elementi che misurano la gravità del contagio sono l’occupazione delle terapie intensive – ha detto – e il numero di persone decedute per Covid. Rispetto a questi due parametri la Campania è all’avanguardia in Italia, tuttavia c’è il parametro dell’Rt, una demenzialità pura. La nostra occupazione delle terapie intensive è al 26%, ma ci diranno che siamo in zona rossa. È a causa della demenzialità dei criteri”.