Daniele De Rossi ricoverato causa Covid: l'ex calciatore si trova all'Ospedale Spallanzani di Roma

Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani di Roma causa Covid-19: la notizia, riportata da La Repubblica, è dell'ultim'ora. Ecco le condizioni dell'ex calciatore. Il Coronavirus non lascia scampo: continua ad essere protagonista della vita di tutti i cittadini del mondo. In molti ci stanno facendo i conti proprio in questi giorni ed una delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

