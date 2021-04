Covid, studio Iss e Aifa: “Terapia al plasma non riduce il rischio di peggioramenti” (Di venerdì 9 aprile 2021) Lo studio sulla Terapia al plasma ha evidenziato che questa non fornisce miglioramenti statisticamente rilevanti sulla cura dei pazienti. In pieno lockdown, nei primi mesi di diffusione della pandemia di Covid-19, sono stati registrati casi di miglioramenti improvvisi su pazienti affetti dal virus grazie alla Terapia con il plasma immunizzato. Per settimane tale Terapia è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 aprile 2021) Losullaalha evidenziato che questa non fornisce miglioramenti statisticamente rilevanti sulla cura dei pazienti. In pieno lockdown, nei primi mesi di diffusione della pandemia di-19, sono stati registrati casi di miglioramenti improvvisi su pazienti affetti dal virus grazie allacon ilimmunizzato. Per settimane taleè L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

