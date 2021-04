Coronavirus, Brusaferro “Curve toccano plateau, Rt sotto 1” (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le Curve danno un quadro dinamico, il contagio ha raggiunto un plateau. Si vede una decrescita lenta. Alcune regioni sono in decrescita, altre in contrario sono in crescita. Per quanto riguarda l’incidenza è scesa a 210 per 100 mila abitanti rispetto ai 232 della settimana precedente. Per quanto riguarda l’Rt è a 0,92 ed è in lieve decrescita, anche se ci sono 8 regioni sopra l’1. Ci sono regioni con rischio alto, sono Valle d’Aosta e Sardegna, mentre le altre viaggiano a rischio 1 e 2”. A dirlo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa settimanale sul Covid-19.“L’occupazione delle terapie intensive si sta stabilizzando, siamo arrivati ad un plateau, così pure per le aree mediche. Sui decessi, l’età mediana è in decremento ed è risultato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ledanno un quadro dinamico, il contagio ha raggiunto un. Si vede una decrescita lenta. Alcune regioni sono in decrescita, altre in contrario sono in crescita. Per quanto riguarda l’incidenza è scesa a 210 per 100 mila abitanti rispetto ai 232 della settimana precedente. Per quanto riguarda l’Rt è a 0,92 ed è in lieve decrescita, anche se ci sono 8 regioni sopra l’1. Ci sono regioni con rischio alto, sono Valle d’Aosta e Sardegna, mentre le altre viaggiano a rischio 1 e 2”. A dirlo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio, nel corso della conferenza stampa settimanale sul Covid-19.“L’occupazione delle terapie intensive si sta stabilizzando, siamo arrivati ad un, così pure per le aree mediche. Sui decessi, l’età mediana è in decremento ed è risultato ...

