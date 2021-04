Condono fiscale | Di Nicola M5s conferma il no e annuncia emendamento per sopprimerlo | “Ennesimo regalo ai contribuenti disonesti”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Unper eliminare ildal decreto sostegni. È quello chePrimo Di, senatore del Movimento 5 stelle e autore di Parassiti, il libro-nero dell’evasionescritto con Antonio Pitoni e Ilaria Proietti per l’editrice Paper first. “L’impietoso giudizio, dopo quello dei sindacati e di molte associazioni, della Corte dei conti e della Banca d’Italia sulinserito dal governo Draghi nel decreto Sostegni,l’inopportunità di una misura che lancia un messaggio devastante ai cittadini. Avevo giàto il mio No al provvedimento e lo confermo”, dice l’esponente dei 5 stelle,ndo il suo no alla misura e riferendosi alle memorie ...

'L'impietoso giudizio, dopo quello dei sindacati e di molte associazioni, della Corte dei conti e della Banca d'Italia sulinserito dal governo Draghi nel decreto Sostegni, conferma l'inopportunità di una misura che lancia un messaggio devastante ai cittadini. Avevo già annunciato il mio No al ...'Il Parlamento segua le indicazioni della Corte dei Conti e tolga dal Decreto Sostegni il'. Lo afferma il segretario confederale della Uil Domenico Proietti. 'La Uil - sottolinea in una nota - ha chiesto nei giorni scorsi, lo stralcio della rottamazione delle cartelle che ...Pace fiscale, dura critica della Corte dei Conti sullo stralcio delle cartelle previsto dal decreto Sostegni. In Audizione in Senato, viene evidenziato che la cancellazione automatica interesserà debi ...Più cauto Landini: “Non ci convince il condono fiscale: esiste il problema del cosiddetto magazzino ma un conto è cancellare ciò che è realmente irrecuperabile, altro è arrivare a forme che assumono c ...