Chiara Ferragni entra nel cda di Tod’s e coinvolge le nuove generazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Re(gina) Mida colpisce ancora, a poche settimane dalla nascita della sua secondogenita, Vittoria, e dal lancio di due grandi novità con il suo brand, ovvero la prima collezione di occhiali da sole e la linea moda bimbo. Chiara Ferragni continua a dare vita a nuovi ed entusiasmanti progetti con il suo brand, ma stavolta la buona notizia va ben al di là dei confini del suo personale impero: l’imprenditrice è infatti entrata a far parte del consiglio d’amministrazione del Gruppo Tod’s, una delle realtà aziendali più rinomate del nostro Paese per qualità artigianale, pelletteria e accessori di lusso. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Re(gina) Mida colpisce ancora, a poche settimane dalla nascita della sua secondogenita, Vittoria, e dal lancio di due grandi novità con il suo brand, ovvero la prima collezione di occhiali da sole e la linea moda bimbo. Chiara Ferragni continua a dare vita a nuovi ed entusiasmanti progetti con il suo brand, ma stavolta la buona notizia va ben al di là dei confini del suo personale impero: l’imprenditrice è infatti entrata a far parte del consiglio d’amministrazione del Gruppo Tod’s, una delle realtà aziendali più rinomate del nostro Paese per qualità artigianale, pelletteria e accessori di lusso.

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's. La fashion blogger ringrazia Della Valle: 'Darò voce alla mia generazione c… - TgLa7 : Tod's: in cda entra Chiara Ferragni . Della Valle, preziosa conoscenza mondo giovani, progetti solidali - SkyTG24 : Chiara #Ferragni entra nel cda di #Tods: una nota spiega la scelta con l'interesse del gruppo per 'l'impegno social… - eToroItalia : ??Tod's vola in borsa?? +10% dopo l'annuncio di Chiara #Ferragni nel CDA???? Scopri l'andamento di #tods qui?? ??Ques… - katun79 : Congratulazioni @ChiaraFerragni ???? 'Tod's, Della Valle chiama Chiara Ferragni in Cda - Ultima Ora - ANSA' -