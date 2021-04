Carico di cocaina intercettato a Cagliari (Di venerdì 9 aprile 2021) Un Carico di cocaina da 20 chilogrammi, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, è stato intercettato dalla Polizia, a Cagliari. Due gli arresti. Carico di cocaina da 6 mln in un tir, due arresti a Cagliari Cagliari, 09 aprile – La polizia ha intercettato un tir che trasportava di nascosto 20 chilogrammi di cocaina purissima. Nella giornata di ieri, una volta scoperto il trasporto illegittimo, è cominciata l’operazione. Gli investigatori della Squadra mobile della Questura del capoluogo hanno condotto il blitz. Gli agenti hanno quindi fermato e di conseguenza perquisito il mezzo pesante. Dopodiché hanno recuperato il Carico di cocaina che era destinato al mercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Undida 20 chilogrammi, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, è statodalla Polizia, a. Due gli arresti.dida 6 mln in un tir, due arresti a, 09 aprile – La polizia haun tir che trasportava di nascosto 20 chilogrammi dipurissima. Nella giornata di ieri, una volta scoperto il trasporto illegittimo, è cominciata l’operazione. Gli investigatori della Squadra mobile della Questura del capoluogo hanno condotto il blitz. Gli agenti hanno quindi fermato e di conseguenza perquisito il mezzo pesante. Dopodiché hanno recuperato ildiche era destinato al mercato ...

