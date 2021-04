Boom per la fecondazione eterologa in Italia, In sette anni sono nati 10mila bambini (Di venerdì 9 aprile 2021) (AGI) - Da quando sette anni fa la Consulta ha dato il via libera alla fecondazione eterologa, si stima siano nati circa 10mila bambini. E il dato è in aumento. sono le proiezioni della Società Italiana di Fertilità e Sterilità-Medicina della riproduzione (Sifes-Mr), che fa il punto sul fenomeno e sulle prestazioni sul territorio Italiano. Il 9 aprile 2014, a seguito del ricorso presentato dai tribunali di Firenze, Milano e Catania, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (Pma), nella parte in cui vietava il ricorso a un donatore/donatrice esterni di ovuli o spermatozoi in casi di infertilità assoluta: quel giorno, con la sentenza numero 162, la ... Leggi su agi (Di venerdì 9 aprile 2021) (AGI) - Da quandofa la Consulta ha dato il via libera alla, si stima sianocirca. E il dato è in aumento.le proiezioni della Societàna di Fertilità e Sterilità-Medicina della riproduzione (Sifes-Mr), che fa il punto sul fenomeno e sulle prestazioni sul territoriono. Il 9 aprile 2014, a seguito del ricorso presentato dai tribunali di Firenze, Milano e Catania, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (Pma), nella parte in cui vietava il ricorso a un donatore/donatrice esterni di ovuli o spermatozoi in casi di infertilità assoluta: quel giorno, con la sentenza numero 162, la ...

Advertising

QuiMediaset_it : ?? Sorpresa: boom per il nuovo programma #IlPuntoZ di #TommasoZorzi visibile in streaming su MediasetPlay-Infinity… - Affaritaliani : Usa, boom di vendite per finti pass vaccinali su Fb, Twitter, Etsy, eBay - Parpiglia : @zorzinelcuore Da ora cambia tutto . Credetemi . Guardate @verissimotv e poi seguiteci . Il boom sta per arrivare ???? - sulsitodisimone : Boom per la fecondazione eterologa in Italia, In sette anni sono nati 10mila bambini - crlggg : Oltre due milioni di persone hanno saltato la fila per il vaccino (boom di casi in quattro regioni) -