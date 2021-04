Barcellona, Koeman: «Messi è meglio che rimanga qui. Sfida non decisiva» (Di venerdì 9 aprile 2021) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Sfida contro il Real Madrid: le sue parole Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico. Sfida decisiva – «Il risultato in linea di principio non è decisivo perché mancano ancora molte partite ed è difficile vincere tutto. Ma è vero che la squadra che vincerà vedrà il morale alzarsi». SERGIO RAMOS E Messi – «La cosa migliore per il nostro campionato è che i migliori restino fino alla fine per poter giocare. Entrambi sono stati molto importanti e spero che Ramos continui a Madrid e Leo con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Ronald, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontro il Real Madrid: le sue parole Ronald, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico.– «Il risultato in linea di principio non è decisivo perché mancano ancora molte partite ed è difficile vincere tutto. Ma è vero che la squadra che vincerà vedrà il morale alzarsi». SERGIO RAMOS E– «La cosa migliore per il nostro campionato è che i migliori restino fino alla fine per poter giocare. Entrambi sono stati molto importanti e spero che Ramos continui a Madrid e Leo con noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

