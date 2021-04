(Di venerdì 9 aprile 2021) A causa di un'aldi rilevazione degli incendi, rilevata poco prima della partenza per il porto di Livorno prevista per le 23 di ieri, laCruise Europa dellaLines ha ...

AnsaSardegna : Avaria a sistema antincendio, nave Grimaldi ferma a Olbia. Sarebbe dovuta arrivare a Livorno stamattina, salperà al…

Agenzia ANSA

A causa di un'aldi rilevazione degli incendi, rilevata poco prima della partenza per il porto di Livorno prevista per le 23 di ieri, la nave Cruise Europa della Grimaldi Lines ha dovuto trascorrere ...Hanno trascorso la notte a bordo della motonave Cruise Europa della Grimaldi Lines, colpita da un'alantincendio, 207 passeggeri e 73 componenti dell'equipaggio. La nave sarebbe dovuta partire la notte scorsa alla volta di Livorno. Disagi anche per il traffico merci. Oltre alle 101 ...A causa di un'avaria al sistema di rilevazione degli incendi, rilevata poco prima della partenza per il porto di Livorno prevista per le 23 di ieri, la nave Cruise Europa della Grimaldi Lines ha dovut ...A causa di un’avaria al sistema rilevazione incendi, rilevata poco prima della partenza per il porto di Livorno prevista alle ore 23.00 del giorno 8 aprile, la Motonave Cruise Europa della Grimaldi ...