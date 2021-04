Atalanta, Romero e la corsa Champions: “Servirà lottare tanto, c’è un aspetto su cui dovremo concentrarci” (Di venerdì 9 aprile 2021) Cristian Romero sulla corsa Champions League.Il difensore argentino dell'Atalanta si è soffermato sul momento vissuto dalla compagine orobica che sta lottando strenuamente per conquistare un posto nella prossima competizione europea."Secondo me non è cambiato molto. A parte l’Inter, che ha preso il largo, le altre sono tutte lì e comunque noi dobbiamo pensare solo ai nostri risultati. Ci aspetta un ciclo di tre partite importanti che possono avvicinarci all’obiettivo. Stiamo attraversando un bel momento, ma il traguardo resta lontano. Per arrivare in Champions ci sarà da lottare ancora parecchio". Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) CristiansullaLeague.Il difensore argentino dell'si è soffermato sul momento vissuto dalla compagine orobica che sta lottando strenuamente per conquistare un posto nella prossima competizione europea."Secondo me non è cambiato molto. A parte l’Inter, che ha preso il largo, le altre sono tutte lì e comunque noi dobbiamo pensare solo ai nostri risultati. Ci aspetta un ciclo di tre partite importanti che possono avvicinarci all’obiettivo. Stiamo attraversando un bel momento, ma il traguardo resta lontano. Per arrivare inci sarà daancora parecchio".

