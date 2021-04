Aria più mite e umida | sabato arriva la pioggia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Bellissimi i cieli di ieri, giovedì, sopra Bergamo, anche se la temperatura è più invernale che primaverile. Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci illustra come proseguirà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Dopo l’irruzione d’artica dei giorni scorsi,piùedsi affaccia dall’Atlantico verso la Lombardia, avanguardia di un sistema frontale che trae domenica porterà finalmente un po’ disu gran parte del territorio. Venerdì 9 aprile 2021 Tempo Previsto: Giornata stabile seppur con un aumento della nuvolosità già durante la mattinata per il transito di nubi irregolari su tutta la regione. In un contesto tuttavia vbile con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi durante l’arco della giornata, ma ...