ArcelorMittal licenzia operaio dopo un suo post sulla fiction di Ferilli (Di venerdì 9 aprile 2021) ArcelorMittal oggi ha licenziato un lavoratore di Taranto che aveva condiviso sulla sua pagina Facebook uno screenshot contente invito a vedere la fiction ‘Svegliati Amore Mio’ su Canale 5. La fiction, con Sabrina Ferilli tra le protagoniste, e Simona Izzo e Ricky Tognazzi alla regia, racconta il dramma legato all’inquinamento ambientale. licenziato per un post Questo è quanto riferito da Francesco Rizzo, segretario provinciale Usb, all’agenzia di stampa LaPresse. “Questa mattina il lavoratore è stato destinatario della lettera di licenziamento. Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia e in particolare alla libertà di opinione ed espressione. Il lavoratore è stato licenziato da Arcelor Mittal per quella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)oggi hato un lavoratore di Taranto che aveva condivisosua pagina Facebook uno screenshot contente invito a vedere la‘Svegliati Amore Mio’ su Canale 5. La, con Sabrinatra le protagoniste, e Simona Izzo e Ricky Tognazzi alla regia, racconta il dramma legato all’inquinamento ambientale.to per unQuesto è quanto riferito da Francesco Rizzo, segretario provinciale Usb, all’agenzia di stampa LaPresse. “Questa mattina il lavoratore è stato destinatario della lettera dimento. Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia e in particolare alla libertà di opinione ed espressione. Il lavoratore è statoto da Arcelor Mittal per quella ...

