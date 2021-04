Zorzi, il suo programma parte alla grande: tutti i dati di Punto Z (Di giovedì 8 aprile 2021) Ottimo esordio per Tommaso, pronto ad affermarsi come conduttore dopo il grande Fratello Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 aprile 2021) Ottimo esordio per Tommaso, pronto ad affermarsi come conduttore dopo ilFratello Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

fanpage : I dolcissimi auguri di Aurora Ramazzotti a Tommaso Zorzi per il suo compleanno #tzday - MarioManca : Ho intervistato @GiuliaSalemi93 (oggi è il suo compleanno) e abbiamo parlato di sofferenza, di speranza, di Tommaso… - sherrybua : @Arturo_FPE @federella11 la differenza sta nel fatto che zorzi ha costruito la sua intera carriera sul suo attivism… - crespisilvia74 : Dico che Tommaso Zorzi è il frutto di uno spirito imprenditoriale di fondo non indifferente e per questo chapeau a… - Mirkothewalrus : @Maparliamodime2 @tommaso_zorzi È bellissimo ?? Spero un giorno di potere essere per lo meno suo amico -