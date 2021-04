X Factor riparte dalle MasterClass | al via anche i provini per nuova edizione

(Di giovedì 8 aprile 2021) La macchina di Xsi rimette in moto: al via i precasting per la prossima, attesa a partire da settembre su Sky e NOW. In più, come l’anno scorso, si parte con un grande regalo alla community dello show...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Factor riparte

Digital-Sat News

La conduttrice, tornata in Rai nel 2019 per la conduzione di The Voice,dalla prima serata ...di sperimentare e farsi promotrice di nuovi prodotti e nuove frontiere della Tv - da Xal ...La RRD, che affianca Alice in testa alla classifica del raggruppamento con 10 punti, è impegnata sulla pista del Palasport di Casa Mora contro la Bluedi Raffaele Biancucci. Il quintetto di ...Dopo l’esperimento dello scorso anno nato durante il lockdown, anche X Factor 2021 riparte dalle Masterclass che anche stavolta vedranno salire sulla “cattedra virtuale” alcuni dei personaggi più ...La macchina di X Factor si rimette in moto: al via i precasting per la prossima edizione, attesa a partiredasettembre su Sky e NOW. In più, ...