Sollevamento pesi | Europei 2021 | l’ucraina Iryna Dekha si impone nei -76 kg femminili

Si è chiusa con il triplice successo dell'ucraina Iryna Dekha la gara dei -76 kg femminili, nell'ambito degli Europei di Sollevamento pesi 2021, in corso a Mosca. Un dominio netto quello della campionessa continentale 2016, che ha trionfato in tutte e due le discipline con assoluta sicurezza. Già nello strappo la classe 1996 ha messo in mostra il proprio talento, entrando in gara con 110 kg, assicurandosi una medaglia, divenuta d'oro in seguito alla seconda prova, sollevando 113 kg, fallendo poi un tentativo a 115 kg. Due russe hanno completato il podio, con Iana Sotieva seconda con 112 kg e Anastasiia Romanova terza con 111 kg. Nello slancio Dekha ha faticato più del previsto, iniziando a quota 130 kg, e riuscendo a sollevare 135 kg ...

