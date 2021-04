Scommesse Amici 2021: Raffaele rischia (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella puntata di sabato scorso di Amici il serale abbiamo assistito a due eliminazioni, prima Tommaso e poi Rosa. Il sito di Scommesse, Planetwin365, ha stilato una lista delle previsioni per quanto riguarda i principali artisti che rischiano l’eliminazione il prossimo sabato e chi è favorito per la vincita del programma. Sarete d’accordo con le Scommesse di Amici 2021? Quali sono le previsioni? Sabato 03 aprile 2021 durante il serale è stato eliminato Tommaso, sotto gli occhi increduli dei suoi compagni e anche dei professori rivali. Un’eliminazione che ha destato stupore tanto che Arisa, professoressa nella squadra avversaria, gli ha proposto di far parte del suo prossimo videoclip! Secondo gli analisti di Planetwin365 il prossimo a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella puntata di sabato scorso diil serale abbiamo assistito a due eliminazioni, prima Tommaso e poi Rosa. Il sito di, Planetwin365, ha stilato una lista delle previsioni per quanto riguarda i principali artisti cheno l’eliminazione il prossimo sabato e chi è favorito per la vincita del programma. Sarete d’accordo con ledi? Quali sono le previsioni? Sabato 03 apriledurante il serale è stato eliminato Tommaso, sotto gli occhi increduli dei suoi compagni e anche dei professori rivali. Un’eliminazione che ha destato stupore tanto che Arisa, professoressa nella squadra avversaria, gli ha proposto di far parte del suo prossimo videoclip! Secondo gli analisti di Planetwin365 il prossimo a ...

Advertising

__goodasgold : apriamo le scommesse: ospite ad Amici questo sabato sì o no? Rispondete utilizzando #SorrisoGrande - hupsdfci : si accettano scommesse per il daytime delle 7. ???????????? #amici #amici20 #amemici20 - elee_last : si aprono scommesse sull’ospite che vedremo nella puntata di oggi di amici specials. commentatee???? #Amici20 #Amicispecials - vit_amici : RT @Lalalal58557866: Sogni/scommesse sulla prossima puntata! Che dite? Ho messo Aka al ballottaggio finale solo perché conosco la produzion… - JioH501 : @ntocndy @rog3rismo Se non hai amici o non conosci il campionato già in 8 rischia di essere complicato. Ho visto le… -