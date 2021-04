Sampdoria | si ferma Quagliarella | il grande ex a rischio per il Napoli?

(Di giovedì 8 aprile 2021), si: le condizioni dell’attaccante in vista del match al Ferraris, valido per la 30esima giornata di Serie A Momentaneo stop per Fabio. Nella seduta di ieri, al pari di Lorenzo Tonelli che ha svolto un programma differenziato in linea con le sue esigenze di gestione, anche l’attaccante dellanon si è allenato con il gruppo. A quanto riporta il Secolo XIX,sta patendo un indurimento al polpaccio. Nulla di preoccupante e che non metterebbe ala partita contro il, valida per al 30esima giornata di Serie A. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Sampdoria News 24

