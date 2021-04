Roma, Donne del gioco in piazza per la riapertura delle attività (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella mattinata di oggi, 8 aprile, i lavoratori e gli imprenditori del settore del gioco pubblico sono scesi in piazza per chiedere la riapertura delle loro attività e per essere trattati come lavoratori di serie A. Il sit-in è stato organizzato di fronte alla sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in zona Trastevere. In in prima linea il comitato “Donne del gioco”, un gruppo di Donne che lavora nel settore e che ha organizzato molte manifestazioni da circa due mesi. L’ultima è stata il 31 marzo presso piazza Montecitorio. Il comitato, a nome di tutti i dipendenti e imprenditori del settore, chiede di avere indietro i loro diritti, la loro dignità e pari opportunità di esprimersi. “Noi siamo l’intrattenimento, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella mattinata di oggi, 8 aprile, i lavoratori e gli imprenditori del settore delpubblico sono scesi inper chiedere laloroe per essere trattati come lavoratori di serie A. Il sit-in è stato organizzato di fronte alla sede dell’AgenziaDogane e dei Monopoli, in zona Trastevere. In in prima linea il comitato “del”, un gruppo diche lavora nel settore e che ha organizzato molte manifestazioni da circa due mesi. L’ultima è stata il 31 marzo pressoMontecitorio. Il comitato, a nome di tutti i dipendenti e imprenditori del settore, chiede di avere indietro i loro diritti, la loro dignità e pari opportunità di esprimersi. “Noi siamo l’intrattenimento, ...

