Quanti punti servono per entrare in Champions League? Il punto a nove giornate dalla fine (Di giovedì 8 aprile 2021) nove giornate dal termine e il campionato ha il suo padrone. L’Inter potrà agevolmente difendere gli undici punti di vantaggio e tornare a vincere lo scudetto dopo più di dieci anni dall’ultima volta. Ma è alle sue spalle che si fa davvero interessante la corsa per la Champions League. Ci sono sei squadre in lotta per tre posti e la sensazione è che la battaglia sarà durissima e senza reali favorite. A 60 punti c’è un Milan in difficoltà ma che può dalla sua vantare un buon margine racimolato nel girone di andata. Anche il calendario non è male per i rossoneri, almeno nell’immediato: poi, però, dovrà affrontare, sempre in trasferta, Lazio, Juventus e Atalanta, tre delle più accreditate rivali. Al terzo posto c’è proprio la Juventus, che non ha un calendario facile. Se ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021)dal termine e il campionato ha il suo padrone. L’Inter potrà agevolmente difendere gli undicidi vantaggio e tornare a vincere lo scudetto dopo più di dieci anni dall’ultima volta. Ma è alle sue spalle che si fa davvero interessante la corsa per la. Ci sono sei squadre in lotta per tre posti e la sensazione è che la battaglia sarà durissima e senza reali favorite. A 60c’è un Milan in difficoltà ma che puòsua vantare un buon margine racimolato nel girone di andata. Anche il calendario non è male per i rossoneri, almeno nell’immediato: poi, però, dovrà affrontare, sempre in trasferta, Lazio, Juventus e Atalanta, tre delle più accreditate rivali. Al terzo posto c’è proprio la Juventus, che non ha un calendario facile. Se ...

