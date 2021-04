Processo George Floyd. Meno di 10 minuti, ma l'America sa cosa ha visto (Di giovedì 8 aprile 2021) Nove minuti e 29 secondi: è il tempo in cui l’ufficiale della polizia di Minneapolis Derek Chauvin ha tenuto il suo ginocchio sul collo di George Floyd, provocandone la morte. Meno di dieci minuti che hanno modificato il corso della storia recente degli Stati Uniti. Il Processo a Chauvin è oggi la quintessenza di un dramma che va in scena in tempo reale in tutte le case d’America: si celebra in un’aula chiusa, con diretta web seguita in tutto il mondo, al centro 12 giurati e due squadre di avvocati in azione per ricostruire le vite dei due protagonisti prima del loro, fatale, incontro. La morte di Floyd ha portato a mesi di proteste, con morti, feriti e distruzione: ha influenzato le elezioni Americane, con un candidato barricato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Novee 29 secondi: è il tempo in cui l’ufficiale della polizia di Minneapolis Derek Chauvin ha tenuto il suo ginocchio sul collo di, provocandone la morte.di dieciche hanno modificato il corso della storia recente degli Stati Uniti. Ila Chauvin è oggi la quintessenza di un dramma che va in scena in tempo reale in tutte le case d’: si celebra in un’aula chiusa, con diretta web seguita in tutto il mondo, al centro 12 giurati e due squadre di avvocati in azione per ricostruire le vite dei due protagonisti prima del loro, fatale, incontro. La morte diha portato a mesi di proteste, con morti, feriti e distruzione: ha influenzato le elezionine, con un candidato barricato ...

