Più libertà sul mercato: il nuovo FPF che vuole la UEFA (Di giovedì 8 aprile 2021) Continuano a rincorrersi voci su come sarà strutturato il Fair Play Finanziario del futuro. La UEFA sembrerebbe essere intenzionata a disinnescare il sistema per com'è configurato oggi, un'idea emersa da un documento riservato della DFL (German Football League) visionato da Der Spiegel. Fino ad ora, ai proprietari dei club calcistici è stato consentito di investire L'articolo

