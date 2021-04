Milano, cinque arresti tra cui il Sindaco di Opera: 2.000 mascherine dirottate (Di giovedì 8 aprile 2021) Finiti nel mirino dei militari dell’arma di Opera il primo cittadino, la dirigente dell’ufficio tecnico e tre imprenditori edili I carabinieri di Opera (Milano) questa mattina hanno avviato un provvedimento nei confronti del Sindaco Antonio Nucera, della dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, Rosaria Gaeta e di 3 imprenditori edili. Accusati a vario titolo di peculato, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Finiti nel mirino dei militari dell’arma diil primo cittadino, la dirigente dell’ufficio tecnico e tre imprenditori edili I carabinieri di) questa mattina hanno avviato un provvedimento nei confronti delAntonio Nucera, della dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, Rosaria Gaeta e di 3 imprenditori edili. Accusati a vario titolo di peculato, L'articolo proviene da Inews.it.

